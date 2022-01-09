كشف أبيل مبينجوي المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس الأمم الافريقية 2021 تفاصيل يوم افتتاح البطولة، موضحا: «تفتتح أبواب ملعب أوليمبي في الساعة 10 صباحا بتوقيت الكاميرون، ومع بداية توافد الجماهير تبدأ العروض التجريبية».



وأضاف: «الحفل لن يكون ضخما وسيكون مقتصرا على بعض العروض الثقافية والشعبية في الكاميرون بجانب عروض الرسوم المتحركة يشمل المنتخبات المشاركة في البطولة».



وتابع «الساعة 2 بتوقيت الكاميرون يصل إلى الملعب أول الضيوف وهم أعضاء المكتب التنفيذي للكاف وستكون لهم جولة في الملعب والوقوف على جاهزية الافتتاح». وتابع: «بعد وصولهم بنصف ساعة يصل أعضاء السلك الديبلوماسي الكاميروني ونواب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ويعقبهم بعد ذلك رئيس وزراء الكاميرون وبعض الوزراء».



وأضاف: «الساعة 3 بتوقيت الكاميرون يصل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) في صحبة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لأرض الملعب». وواصل: «خلال ذلك الوقت يجتمع رئيس كاف مع رئيس فيفا وأعضاء المكتب التنفيذي مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة للبطولة على هامش الافتتاح وتوجيه الشكر لكل المسئولين الكبار في افريقيا والفيفا على مساندتهم للكاميرون لإقامة الحدث».



وأتم: «الساعة 4 بتوقيت الكاميرون يصل بول بيا رئيس دولة الكاميرون رفقة زوجته ويدخل الجميع إلى المقصورة الرئيسية في انتظار دخول الرئيس، ثم يعزف النشيد الوطني للكاميرون وتبدأ الفرق الاستعراضية في تنفيذ عروضهم ثم يلقي الرئيس بول بيا كلمته الافتتاحية للبطولة، وتبدأ بها البطولة».