تحاصر الكاميرون انطلاقا من اليوم، بخلاف الأزمة الصحية، تهديدات أمنية لجماعات مسلحة تطالب بالانفصال عن الكاميرون. وخوفاً من الأزمة الصحية وتفشي فيروس كورونا في القارة السمراء والتي طالت عددا كبيرا من لاعبي المنتخبات الـ 24 قبل انطلاق البطولة ما دعا الأندية الأوروبية لطلب تأجيل البطولة نظرا «لنقص الإجراءات الصحية الضرورية التي اتخذها الاتحاد الأفريقي للوقاية من فيروس كورونا والمتحور الجديد «أوميكرون».



غير أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم المنتخب حديثا صامويل ايتو رفض التأجيل، مؤكدا في تصريحات صحافية أنه «لا توجد أي نية للتأجيل.. لم يظهر لدينا متحور (أوميكرون) في الكاميرون.. وليست لدينا رغبة في تأجيل البطولة». وفضلا عن الأزمة الصحية تواجه الكاميرون تهديدات أمنية «جدية» في منطقة (أمبازونيا) التي تشهد تمردا مسلحا منذ 4 سنوات تتخلله مواجهات شبه يومية بين الجيش وجماعات انفصالية تطالب باستقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية. وتوعدت بعض الجماعات المسلحة بعرقلة المنافسات وبعثت برسائل تهديد إلى منتخبات المجموعة السادسة (تونس ومالي وموريتانيا وغامبيا) التي ستلعب في منتجع (ليمبي) الساحلي.