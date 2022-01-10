قررت المملكة العربية السعودية استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية وفي رياض الأطفال، وذلك في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 20/6/1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م، مع استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.



وقال المتحدث الرسمي للتعليم العام في المملكة خلال المؤتمر الصحافي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، ان القرار يأتي «تأكيدا على استمرار تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية» في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للعودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ونتيجة لما تحقق من نجاح في عملية التطبيق، وجهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية».



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تطبيق «اعتمرنا»، حيث تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.



وأكدت أنه فيما يخص زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما.



وكشفت «الحج والعمرة» أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما بالنسبة لمواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فتتم متابعة تطبيق «اعتمرنا» باستمرار للحجز حسب المتاح.



وشددت على أنه يشترط لذلك إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام «أبشر» مع اشتراط ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا».