حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا من خطر «مواجهة» قبل بدء محادثات في جنيف حول الوضع في أوكرانيا، في ظل توتر شديد.



وقال بلينكن على شبكة «سي ان ان» الاخبارية امس إن «هناك مسارا للحوار والديبلوماسية لمحاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنب مواجهة». وأضاف «المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا في حال جددت اعتداءها على أوكرانيا. نحن بصدد تقييم أي مسار يستعد الرئيس فلاديمير بوتين لاتخاذه». وقال وزير الخارجية الأميركي انه لا يتوقع تحقيق انفراجة في المحادثات الأمنية بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنه يأمل في إمكانية وجود مجالات يستطيع فيها البلدان التوصل لاتفاق.



من جهتها، استبعدت روسيا تقديم «أي تنازل» قبيل المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي يشارك في المفاوضات، في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية «لن نقبل بأي تنازل. هذا أمر مستبعد تماما».



وأكد «خاب ظننا بالإشارات الصادرة في الأيام الأخيرة من واشنطن وبروكسل أيضا».