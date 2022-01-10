توعد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار حزب العمال الكردستاني بـ «حساب عسير» بعد مقتل 3 جنود أتراك على الشريط الحدودي مع سورية.



وقال آكار، خلال مناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة «صاري قاميش» التي قتل فيها عشرات آلاف الجنود العثمانيين من شدة البرد أول من أمس، «عملياتنا العقابية مستمرة، سنصل للإرهابيين والخونة أينما كانوا، دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدى».



وأكد أن القوات المسلحة التركية بعد مقتل الجنود الثلاثة استهدفت مباشرة مواقع «إرهابيي بي كا كا» وتمكنت من تحييد 12 عنصرا.



وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الأول مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على الشريط الحدودي مع سورية في قضاء «أقجة قلعة» التابع لولاية «شانلي أورفة» جنوب شرقي البلاد.



في سياق متصل، نشر حساب السفارة الأميركية في تركيا على تويتر تغريدة تتضمن تعزية لأنقرة بعد مقتل الجنود الأتراك بسورية.



وجاء في التغريدة: «تعرب السفارة الأميركية عن حزنها العميق لمقتل جنود أتراك في هجوم بعبوة ناسفة بالقرب من الحدود التركية مع سورية. ونقدم تعازينا لأسر الضحايا ونصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين».