يحيى حميدان



أربك انتشار فيروس «كورونا» تحضيرات منتخبنا الوطني لكرة الصالات بعد إصابة 4 لاعبين بالفيروس، هم: حمد حيات، واحمد الفارسي، وعبدالعزيز الهاجري، ويوسف الخليفة. وعلى اثر ذلك، قررت إدارة «الأزرق» إلغاء رحلة المنتخب إلى سلوفاكيا وكرواتيا التي كانت مقررة اليوم، وهو ما يعني الاعتذار عن عدم مواجهة منتخب سلوفاكيا وديا يوم الجمعة المقبل. وتتجه النية لدى مسؤولي «أزرق الصالات» لإقامة معسكر تدريبي خارجي في مدينة خورفكان بالإمارات، على أن يتحدد موعده لاحقا، في إطار استعدادات المنتخب لبطولة الخليج المقررة في مدينة الدمام بالسعودية خلال الفترة من 5 الى 14 الشهر المقبل. وأوقف الجهازان الإداري والفني التدريبات في الأيام الماضية بسبب ظهور بعض الأعراض على أحد اللاعبين، قبل أن يجري كامل أعضاء «الأزرق» المسحات اللازمة والتي كشفت عن إصابة 4 لاعبين، وسيتم عزلهم في الحجر المنزلي خلال الفترة المقبلة لحين تعافيهم من أعراض «كورونا».