مبارك الخالدي



تعقد اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم اجتماعا مساء اليوم لمناقشة جملة من الملفات المدرجة على جدول الاعمال، وتتصدر قائمة البحث خطة متابعة ومناقشة ملف المدرب القادم لقيادة الازرق. وفي هذا الاطار اشار عضو اللجنة الفنية عبدالعزيز حمادة الى ان التشيكي لافيكا هو الاقرب حتى الآن لقيادة المنتخب، مشيرا الى ان التأخر في حسم ملف الجهاز الفني يعود الى التطورات في الاجراءات الاحترازية والصحية والقرارات المتسارعة للجنة الطوارئ الطبية، والتي جعلتنا نتمهل قليلا في هذا الامر.



كما سيبحث الاجتماع المستجدات المتعلقة ببرنامج اعداد المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس آسيا في الصين 2023 والمقرر انطلاقها يونيو المقبل، وفي هذا الجانب سيناقش الاجتماع مواعيد تجمع المنتخب والمباريات الودية بعد الغاء مباراتي تايلند.



وفي بند ما يستجد من اعمال أعلن عضو اللجنة الفنية معضد العجمي عن تقديمه مقترحا لتطوير شكل بطولة الدوري العام لتقام من ثلاثة اقسام بدلا من قسمين، بهدف توفير الزيادة المطلوبة في عدد المباريات التي يجب ان يخوضها اللاعبون في الموسم اسوة بمثيلاتها في العالم وهي المحك للارتقاء بالمستوى الفني للاعب والبطولة على حد سواء.