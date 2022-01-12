عبدالعزيز جاسم



أثبت نجم نادي القادسية ومنتخبنا الوطني بدر المطوع انه لاعب من طراز فريد، فهو فنان، مراوغ، ممرر جيد للكرة، صانع، هداف، مقاتل، قائد، منضبط، محطم الأرقام. ومن الصعب أن تجد كل تلك الصفات مجتمعة في لاعب واحد بكرتنا المحلية، ليثبت بدر فعلا للجميع أنه لاعب «ما له مثيل».



وحال أي شخص في هذا الزمان بعيد ميلاده ينتظر الهدايا مثل الآخرين لكن «بدرنا» هو من أهدى نفسه أجمل هدية في عيد ميلاده الـ 37 بعدما سجل في مباراة النصر أول من امس احد أهم الأهداف في تاريخ الكرة المحلية، الهدف الذي جعل منه الهداف التاريخي والقياسي للمسابقات المحلية الرسمية بوصوله الى الرقم 211، محطما رقم السوري فراس الخطيب «210 أهداف»، وهو أمر صعب جدا تحقيقه لكن عندما تتحدث عن المطوع يعتبر سهلا جدا.



وبذلك أثبت بدر أن العمر مجرد رقم فقط، رغم ان هناك لاعبين كثرا يصلون الى سن الـ 40 في الملاعب ولكن دون تأثير، إلا ان نجمنا هو الرقم واحد في كرتنا منذ ظهوره، وحتى الآن ويشارك بصفة أساسية، وتأثيره كبير على الفريق. وفي بداية كل موسم يظن البعض أن هذا الموسم سيكون الأخير للمطوع لكنه من أول دقيقة يغير تلك النظرة بسرعة من خلال هدف رائع أو تمريرة مميزة أو مراوغة تثبت أنه لا يفقد مهارته مهما كبر فهو «كل ما يكبر يحلى».



ونقول لبدر كما قال «شيخ المعلقين» خالد الحربان كلمته الشهيرة «لا تعتزل يالدخيل» في يوم اعتزاله، «لا تفكر يا بدر الكويت بالاعتزال»، فمازال للحديث معك بقية، ومازالت الكلمات لا توفيك حقك لأنك فعلا «ما لك مثيل».



وأخيرا، على اللاعبين من حوله الاستفادة منه قدر المستطاع من ناحية الانضباط والالتزام والأخلاق، لأنه بلا شك حفر اسمه بأحرف من ذهب بعقله وقدمه في تاريخ الكرة الكويتية.