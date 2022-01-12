عبدالعزيز جاسم



هنأ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الجزائري خير الدين مضوي لاعبيه وجماهير الأصفر بعد الفوز على النصر بهدف دون رد في الجولة التاسعة من دوري stc الممتاز. وأكد مضوي أن القادسية يمر في الوقت الحالي بفترة انتقالية، وعلينا بناء الفريق لأننا لم نحقق البطولات منذ 5 سنوات، لافتا الى أن هناك من ينتقد كثيرا دون التطرق للحلول. وأضاف أن الشوط الأول أمام النصر كان في مجمله تقريبا للأصفر من ناحية التمرير والاستحواذ والتسجيل والفرص، ولكن في الشوط الثاني تراجعنا نوعا ما وفقدنا الكرة في بعض الأحيان بسبب الإجهاد والارتباك، لكن لم تكن هناك خطورة تذكر للمنافس، مؤكدا أنه لا يقبل لأحد أن يتدخل في عمله. وقال مضوي إن كل الكلمات لا توفي بدر المطوع حقه نظرا للعطاء الكبير الذي يقدمه للفريق داخل الملعب وخارجه، خصوصا أن الأصفر يستفيد كثيرا من خبرته فهو في كل مباراة يظهر بمستوى يفوق العديد من اللاعبين.