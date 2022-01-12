عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة النصر د.محمد المشعان بعد الخسارة من القادسية 0-1 في الظهور الأول له مع الفريق اول من امس ضمن الجولة التاسعة من دوري stc الممتاز انه لا يتقبل الهزيمة من أي منافس لكن في الوقت ذاته أهنئ اللاعبين على روحهم العالية، رغم اننا على المستوى الفني لم نقدم مباراة كبيرة بسبب قلة الحصص التدريبية قبل المواجهة إلا أنني قبلت بهذه المغامرة لإيماني بأن اللاعبين يمتلكون الشخصية. وأشار إلى أن على اللاعبين تقبل فكر المدرب لأن كرة القدم في الوقت الحالي تعتمد على التمرير وهي المهارة الأولى حاليا.