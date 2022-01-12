مبارك الخالدي



أشاد رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي بالفوز الثمين لفريقه على فريق التضامن 1-0 أول من امس ضمن الجولة التاسعة لدوري stc. وقال الزنكي في تصريحات لبرنامج «بين الشوطين» اننا نقدر الحالة المعنوية العالية للاعبينا وتحملهم للمسؤولية، وقد دخلنا المباراة بعد خسارتين، وفي ظروف صعبة بجاهزية 14 لاعبا فقط، فضلا عن الإصابات، وكنا قد وضعنا في حساباتنا الخروج على الأقل بالتعادل لكن إصرار اللاعبين على تجنب الخسارة والاستفادة من أي فرصة مواتية حقق لنا تأمين مرمانا وتجنب الخسارة وتسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. وأكد ان اللاعبين تفوقوا على أنفسهم وكانوا على قدر الثقة وقد عادت الروح التي افتقدناها، مثمنا الدور الكبير للاعبي الخبرة عبدالعزيز القطان وبدر طارق وإدارتهما للمباراة داخل الملعب. وعن خضوع اللاعبين لفحص المنشطات، انتقد الزنكي إجراءات الفحص، واصفا إياها بالفوضى وانها بحاجة إلى التنظيم، وقد تم اختيار اللاعبين للفحص أثناء سير المباراة ولم يكن لدينا علم بزيارة اللجنة، ولسنا ضد الفحص لكننا مع التنسيق والتنظيم ليتم تجهيز غرفة الفحص الملحقة بالستاد، معتبرا ان الفحص أثناء سير المباراة ليس مناسبا إطلاقا خصوصا إذا ما أراد الجهاز الفني إجراء تبديل، مشيرا إلى ان نادي التضامن تعرض للإجراءات نفسها.