ناصر العنزي



قفز القادسية إلى النقطة الـ 19 بعد تجاوزه فريق النصر أول من أمس بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري stc وبقي العنابي على نقاطه التسع.



وجاء الشوط الأول لمصلحة الأصفر حيث كان الطرف الأفضل وسجل هدف السبق عن طريق قائده بدر المطوع الذي تلقى تمريرة متقنة من عيد الرشيدي لم يتأخر في إدخالها مرمى الحارس محمد الحسينان (20)، وأضاع بعدها لاعبو القادسية ثلاث فرص ثمينة أهدرها البوسني بنيامين تاتار(31)، وبدر المطوع وهو قريب من المرمى (40)، وأحمد الظفيري (44)، وكانت هذه الفرص كفيلة بأن تنهي المباراة مبكرا. ولعب مدرب القادسية خير الدين مضوي بتشكيلته المعتادة وتقدمها بدر المطوع وروماريو وخلفهما عيد الرشيدي وتاتار وفهد الأنصاري وأحمد الظفيري. وسهل لاعبو الأصفر المهمة على أنفسهم من خلال نقل الكرة باللمسة السريعة، فكانت كرتهم تدخل منطقة جزاء الخصم من أقصر الطرق، كما ان سوء حالة دفاع النصر مكنهم من التسجيل وتهديد المرمى أكثر من مرة. ولم يكن «العنابي» الذي لعب تحت قيادة مدربه الجديد محمد المشعان في حالة تمكنه من مجاراة خصمه، وكثرت الثغرات في الخط الخلفي، كما لم يقم خط وسطه بوجود عدي الصيفي ومشاري العازمي ومحمد دحام بدوره الهجومي فانعدمت فرصه ولم يهدد مرمى حارس القادسية مبارك الحربي. وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا واستطاع القادسية المحافظة على هدفه وتفوقه. الى ذلك تقام اليوم مباراة واحدة في ختام القسم الأول من دوري stc الممتاز تجمع الفحيحيل برصيد 6 نقاط مع اليرموك بـ 3 نقاط فقط، على ملعب نادي الشباب من اجل تحسين مركزيهما والابتعاد عن مؤخرة الترتيب، حيث تأخرت نتائجهما كثيرا في الجولات الماضية ومازال الأمل باقيا في الهروب من شبح الهبوط للدرجة الأولى في الجولات الحاسمة في منافسات القسم الثاني. والفحيحيل يلعب اليوم بقيادة مدربه الكرواتي داليبور بعد استقالة مدربه ظاهر العدواني. ويسعى الفريقان اليوم للظفر بالنقاط الثلاث قبل الدخول في المهام الأصعب.