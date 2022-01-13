بن غيث: تجهيز 24 لجنة في حولي بجميع المتطلبات واليوم الأول سار على ما يرام

المهنا: الامتحانات من صميم المنهج والأسئلة مباشرة ومتنوعة وتراعي الفروق الفردية



عبدالعزيز الفضلي



وفقا للاشتراطات الصحية المشددة، وسط تنظيم مميز، وأجواء هادئة ومريحة، انطلقت صباح أمس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2021/2022 لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي، حيث ادى طلبة الأدبي امتحان اللغة الفرنسية والعلمي مادة الرياضيات والمعهد الديني اللغة الانجليزية.



وسارت اللحظات الاولى من الاختبارات بكل سهولة ويسر حسب خطة وزارة التربية، ومناطقها التعليمية والادارات المدرسية حيث تمكن اهل الميدان التربوي من انجاح سير العملية، والعبور الآمن في أولى محطات قطار الثانوية.



وفي هذا السياق، قال مدير منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث ان الاختبارات سارت في يومها الاول بكل أريحية ويسر وأمان بفضل الله تعالى ووفق الاشتراطات الصحية، مشيرا الى تجهيز جميع اللجان في المنطقة والبالغ عددها 24 لجنة بكل المتطلبات التي تحتاجها اللجان.



وأضاف بن غيث أن المباني المدرسية تم تزويدها بالمعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة، كما تم توفير كافة الارشادات التوعوية مع وجود كوادر بشرية مدربة وقادرة على إدارة يوم الامتحان بشكل آمن، موضحا ان عدد الطلبة الذين تقدموا للاختبار 7 آلاف و458 طالبا وطالبة في القسم الأدبي والعلمي والمراكز المسائية.



بدوره، أكد الموجه الفني الأول للاجتماعيات بالإنابة في منطقة الجهراء التعليمية د.محمد المهنا أن مكتب التوجيه الفني للاجتماعيات في المنطقة ساهم بشكل فعال في وضع خطة المقررات الدراسية لهذا العام وتم أثناء وضعها مراعاة مستجدات الوضع الدراسي الخاص بتقسيم الطلبة الى مجموعتين وذلك بتعليق بعض الدروس حتى يتوافق المقرر مع عدد الحصص وزمنها، مشيرا الى ان الزملاء في المكتب ساهموا في متابعة سير المنهج من خلال الزيارات ومدى تحقيق أهدافه في المدارس.



وقال المهنا: نود ان نطمئن أبناءنا أن الامتحانات من صميم المنهج والأسئلة مباشرة ومتنوعة وتراعي الفروق الفردية من حيث مستويات الأهداف والمهارات ومناسبة لجميع المتعلمين، ومكتب توجيه الاجتماعيات بالجهراء ساهم في وضع بنوك أسئلة شاملة ومتنوعة من حيث نوعية الأسئلة واختلاف المستويات والمهارات مع زملائه بالمكاتب الأخرى بمبادرة مميزة من الموجه العام إيمان السويحل، لافتا الى ان هذه البنوك موجودة في موقع التوجيه العام للاجتماعيات ومتاحة لجميع المتعلمين وأولياء الأمور.



من جانبها، أكدت مديرة ثانوية أم العلاء الأنصارية شيمة الحربي تجهيز اللجان وفقا لتعليمات وزارتي التربية والصحة بالالتزام بالاشتراطات وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي شملت قياس الحرارة واستلام نتيجة سلبية لفحص Pcr ولبس الكمامة، والتعقيم المستمر للجان الاختبارات.



وذكرت الحربي أن القسم الأدبي يضم لجنة واحدة في المسرح المدرسي بها 45 طالبة، أما طالبات القسم العلمي وعددهن 85 طالبة فقد توزعن على ست لجان فرعية في الفصول.



منطقة العاصمة



وفي منطقة العاصمة التعليمية ذكر مدير ثانوية عيسى الحمد للبنين جابر النقي أنه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب قامت إدارة المدرسة بالاستعداد اللازم لاستقبال المتقدمين للاختبارات من خلال تنظيم اللوحات الإرشــادية والــعلامات الأرضية لتحديد مسار لجان الاختبار وتوضيح مداخل ومخارج المدرسة، فيما شكلت فرق عمل لمساندة عملية سير الاختبارات خلال الجائحة بما يواكب الاشتراطـات الصحية والتباعد الجسدي الموصي بها من قبل وزارة الصحة، وتوفير جميع الأعمال الفنية والمساندة مثل المعقمات والكمامات وأجهزة فحص الحرارة عند الدخول.



وفي السياق ذاته، قام محافظ الجهراء ناصر الحجرف بجولة تفقدية داخل لجان اختبارات طلبة الثانوية العامة في عدد من مدارس الجهراء.



وأكد الحجرف حرصه الشديد على الاطمئنان على سير عملية الاختبارات وعلى الطلبة، مشددا على انهم البذرة الحقيقية للمستقبل المشرق للبلاد.



210 آليات عسكرية لنقل أوراق الاختبارات إلى اللجان



قامت هيئة الامداد والتموين بالجيش ممثلة بقوة «واجب» وزارة التربية صباح أمس بنقل الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، حيث انطلقت القوة من المطابع السرية للمناطق التعليمية الى لجان الاختبار بالمدارس.

وقال آمر قوة واجب وزارة التربية العقيد الركن عبدالعزيز الحجي ان الجهود المبذولة لنقل وتوصيل الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر من المطابع إلى لجان الاختبار في المناطق التعليمية تأتي ضمن التعاون ودعم مؤسسات الدولة، حيث تم تجهيز 210 آليات عسكرية لتأدية هذه المهمة.



بدوره، أعرب رئيس المطبعة السرية لمنطقة العاصمة التعليمية نهار الشمري عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل الجيش ممثلا بقوة واجب وزارة التربية لنقل الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر.



اليوم.. لغة عربية لجميع الأقسام



يؤدي طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي والمعهد الديني اليوم اختبار اللغة العربية وكانت بعض المدارس المتوسطة والثانوية قامت باعتماد نتائج اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى ورفعها على مواقعها الإلكترونية.