عبدالعزيز الفضلي ـ ندى أبونصر

وسط إجراءات صحية مشددة داخل وخارج لجان اختبارات الفصل الدراسي الأول للثانوية العامة التي انطلـــقت صباح أمس، حيث أدى طـــلبة القـــسم الأدبي امتحان اللـــغة الفرنسية، والعلمي مــادة الرياضيات، وللوقوف على مدى رضا الطلبة عن مستوى الأسئلة في المادتين والأجواء النفسية داخل اللجان، والإجراءات والاشتراطات التي طبقتها الوزارة، استطلعت «الأنباء» آراء مجموعة من طلبة الصف الثاني عشر عقب انتهاء الاختبارات، حيث عبروا عن ارتياحهم لأسئلة مادة الرياضيات، مشيرين إلى أنها أتت من ضمن المنهج الدراسي.



وأجمع الطلبة على عبور أول الاختبارات التي كانت متوسطة المستوى وجاءت من الكتاب المدرسي، وواكبتها حزمة من التدابير الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير المعقمات وأجـــهزة قياس الحرارة والكــــمامات في الحرص علـــى تطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الطلبة، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، أكد الطالب فلاح العجمي من القسم العلمي، ان اختبار مادة الرياضيات جاء سهلا والوقت كاف للإجابة عن الأسئلة، مشيرا الى أن الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة مكثفة وتراعي الظروف الراهنة من تزايد أعداد الاصابات، متمنيا ان تكون الدراسة خلال الفصل الثاني «أونلاين» تحسبا من انتشار العدوى وحرصا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور.



بدوره، قال الطالب فواز عسكر ان الاختبارات كانت سهلة وهناك تسهيلات كبيرة للطلبة من قبل المعلمين والإداريين لتخفيف التوتر والقلق لدى الطلبة، مبينا أن الاسئلة كانت مباشرة ولكن تحتاج إلى تركيز والطالب المجتهد يستطيع تجاوزها، والوقت كان كافيا للاجابة و«الأمور طيبة»، مشيرا إلى أنهم عبروا محطة مهمة وصعبة، مبديا تفاؤله ببقية الاختبارات.



من جانبه، لفت الطالب بندر الحسيني من القسم الأدبي إلى ان اختبار اللغة الفرنسية كان سهلا وبالأخص للطالب الذي درس واجتهد، مشيرا الى أن الاجراءات الوقائية داخل المدرسة كانت مشددة جدا، مما جعلنا نطمئن.



من جهته، ذكر الطالب عبدالله الصيرفي من القسم الادبي ان اختبار اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرا الى عدم وجود مدرسين لشرح غموض بعض الأسئلة، وخـــاصة اذا كان الطالب تأسس فـــي المادة «عن بُعد».



من ناحيته، أكد الطالب عمر الشمري من القسم الادبي أن أسئلة «الفرنسية» كانت سهلة بالنسبة للطالب الذي تعب ودرس، خاصة ان المادة جديدة ويجب متابعتها أولا بأول منذ بداية العام.



في السياق ذاته، لفت عبدالله المطيري من القسم العلمي الى ان اختبار الرياضيات كان صعبا جدا والوقت غير كاف وإجراءات المراقبة والتفتيش جعلتنا نشعر بحالة من التوتر والقلق، ومن الأفضل ان تكون الدراسة خلال العام المقبل «أونلاين» وخاصة في هذه الظروف الصحية التي نعيشها.



وبين الطالب خالد السبيعي بالقسم الأدبي ان امتحان الفرنسية كان سهلا ولم نواجه فيه صعوبة، مشيرا الى أن اللجنة كانت هادئة ونجحت في تنظيم سير الاختبار.



وأيده في ذلك الطالب منصور ناصر الذي أكد أن مستوى أسئلة مادة اللغة الفرنسية كان متوسطا ويبقى التوفيق من الله.



وأشار الطالب علي محمد من القسم الأدبي الى ان الاختبار كان سهلا لمن درس وذاكر، موضحا انه سيكون صعبا على من لم يستغل الوقت ويراجع دروسه، وأيده زميله خالد نايف قائلا «ان الامتحان كان واضحا وسهلا والحمد لله مر على ما يرام».



بينما ذكر الطالب عمر مبارك من القسم العلمي ان بعض اسئلة امتحان الرياضيات «غير مفهومة»، وبشكل عام كان الامتحان في المستوى المتوسط.