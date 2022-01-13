شارك طلبة هندسة الكهرباء لدى الكلية الأسترالية في الكويت بمسابقة مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة هواوي 2021 لمنطقة الشرق الأوسط ضمن فريق يمثل الكويت، وحازوا جائزة الأداء المتميز.



حيث أقيمت المسابقة على 3 مراحل، أولاها المرحلة التمهيدية حيث تنافس طلبة من مختلف جامعات الكويت في امتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليتأهلوا للمرحلة الثانية من المسابقة، وهي المرحلة الوطنية.



وتم اختيار 30 طالبا للمرحلة الوطنية، ومنهم 22 من الكلية الأسترالية، تم اختيار 3 طلاب لتمثيل الكويت في المرحلة الثالثة للمسابقة (النهائي الإقليمي) والتي أقيمت في الرياض.