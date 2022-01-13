أعلن رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله العازمي أنه ترأس وفدا من الاتحاد للقاء مدير عام الهيئة د.جاسم الأنصاري تم خلاله مناقشة الهموم والمشاكل التي تعترض الطلبة، وحضر اللقاء كل من عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر، ومساعد العميد د.سلمان حاجي، ومدير الإدارة المالية أ.علي المتروك، وتكون وفد الاتحاد من نائب الرئيس لشؤون الاتحاد مشعل الزبني، وأمين السر خالد فريج المطيري، وأمين الصندوق رجا البغيلي، ورئيس لجنة المستجدين نواف الجنفاوي.



وأوضح العازمي أن الاتحاد ناقش خلال الاجتماع المطالب التي يسعى لتحقيقها وتخدم المسيرة الدراسية للطلبة، ومنها فتح فرع جديد للتربية الأساسية في المنطقة الجنوبية لتوفير العناء على الطلبة، إضافة إلى أن الفرع المقترح في المنطقة الجنوبية سيخدم ما لا يقل عن 5 آلاف طالبة من سكان مناطق: الأحمدي ـ الصباحية ـ مبارك الكبير ـ الفحيحيل ـ أم الهيمان ـ صباح الأحمد، ولتخفيف حدة الازدحام في المباني الرئيسية في العارضية، وضرورة تحديد مواعيد ثابتة لصرف إعانة الطلبة ومكافأة التفوق ومكافأة التخصص النادر، كما طالب وفد الاتحاد إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن العودة إلى التعليم الالكتروني نظرا لتفشي الفيروس الجديد «أوميكرون»، وزيادة الميزانية المخصصة للهيئة لتمكين الكليات من تعيين اساتذة جدد وفتح شعب دراسية أمام الطلبة، وتوفير عيادة طبية بباقي كليات ومعاهد الهيئة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، وتوفير فروع لمكتبة الطالب في كليات ومعاهد الهيئة، والعمل على منع احتكار المواد وطرحها لدى أكثر من استاذ لمساعدة الطلبة على التخرج، كما تم مناقشة إلغاء القرار 132 الذي يحرم طلبة المعاهد من استكمال دراستهم، وسرعة البت في قرارات لجان التأديب التي تعقد للطلبة حتى لا تتعطل دراستهم، إضافة للمطالبة بالتنسيق مع بيت الزكاة واللجان الخيرية لصرف إعانة شهرية لغير الكويتيين الدارسين في التطبيقي بواقع 50 دينارا شهريا، وزيادة عدد المطاعم في الكليات والمعاهد والاهتمام بمستوى نظافتها للتماشي مع الأعداد المتزايدة للطلبة.