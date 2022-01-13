قانون الصوت الواحد أو مرسوم الصوت الواحد أو ما يعرف رسميا في الكويت بمرسوم قانون رقم 20 لسنة 2012 أو قانون الدوائر الخمس وفق نظام الصوت الواحد، هو تعديل قانوني أصدره المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بموجب المادة 71 من الدستور، التي تجيز للأمير أن يصدر بموجبها مراسيم لها قوة القانون، واستهدف المرسوم تعديل المادة الثانية من قانون الأصوات الأربعة، حيث نص التعديل على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد في دائرته الانتخابية بدلا من 4 أصوات كما كانت تنص المادة.



أجريت 3 انتخابات نيابية وفق هذا القانون ما بين الفترة الممتدة بين 2012 و2018، طعنت أطراف في المعارضة في الكويت بعدم دستورية هذا المرسوم لدى المحكمة الدستورية الكويتية التي بدورها حصنت هذا المرسوم بحكم تاريخي صدر في 16 يونيو 2013.

وقد رفضت المعارضة المشاركة في اثنين من تلك الانتخابات في حين تراجعت عن قرار المقاطعة في انتخابات أمة 2016 وكذلك الانتخابات الأخيرة.



بقلم: عبدالله عبدالعزيز المطيري