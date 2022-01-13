أعلنت كلية بوكسهل عن استمرارية استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2021/2022 لغاية يوم الخميس 3 فبراير فترة 2022، لافتة إلى أن نسبة القبول هي 50% للقسمين العلمي والأدبي، كما أنها تستقبل طلبات خريجي الثانوية العامة قديمي وحديثي التخرج.



وأضافت أن الكلية حاصلة على اعتماد دولي من الهيئة الأسترالية لجودة المهارات الأسترالية ASQA، ويمكن لخريجاتها استكمال دراستهن في استراليا وبريطانيا وغيرها من الدول الأجنبية والعربية، مشيرة إلى أنها تقدم درجة الدبلوم في إدارة الأعمال والتسويق والخدمات المصرفية والبنوك وتصميم المواقع الإلكترونية والتصميم الجرافيكي والديكور والتصميم الداخلي.