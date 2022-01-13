أعلن رئيس لجنة المستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواف عياد الجنفاوي أن التسجيل بخطة الشواغر للراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة سوف يبدأ يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 24/1/2022.

وأوضح الجنفاوي أن إدارة الهيئة قد حددت الفئات المسموح لها بالتسجيل في خطة الشواغر وهم الكويتيون، وأبناء الكويتيات، ومن لديهم قرار معاملة كويتي، وأبناء الشهداء، والديبلوماسيون وأسرهم.



وعن آلية مساعدة الاتحاد للطلبة في عملية التسجيل قال الجنفاوي إنه ومن منطلق الالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن منع التجمعات للحدّ من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فإن الاتحاد لن يكون بإمكانه استقبال الطلبة في مقره لتسجيلهم، ولكن لجنة المستجدين ستستقبل رسائل الراغبين بالتسجيل عبر الواتساب من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا وبعد تسجيلهم تقوم بإرسال استمارة التسجيل لهم، وذلك تسهيلا عليهم وتوفير عناء حضورهم للاتحاد وحفاظا على سلامتهم، والتزاما بتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.



وختم الجنفاوي تصريحه بالتأكيد على أن دور الاتحاد ينحصر فقط في مساعدة الطلبة للدخول إلى الموقع الالكتروني للهيئة وتسجيل بياناتهم والتخصصات التي يرغبون فيها وليس للاتحــــاد أي صلاحيـات في قبول أو رفض الطلبة المتقدمين للتسجيل كما أن القبول بالتخصصات سيكون من قبل إدارة الهيئة حسب النسب المئوية لشهادة الثانوية، متمنيا السداد والتوفيق لجميع زملائه المستجدين.



ولمعرفة أرقام الواتساب للجنة المستجدين والمخصصة لاستقبال رسائل الطلبة يتوجب عليهم الدخول لحساب الاتحاد عبر تويتر @pstu_paaett.