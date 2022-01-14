هادي العنزي



أعلن اتحاد كرة السلة عن موعد انطلاق مباريات القسم الثاني للدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، حيث ستكون البداية الثلاثاء المقبل بمباراتين في دوري الدرجة الأولى، تجمع الأولى بين الشباب ومنتخب تحت 19 سنة في الـ 5:30 مساء، وتتبعها في الـ 7:30 مساء مواجهة تجمع الساحل مع اليرموك، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



فيما تنطلق مباريات الدوري الممتاز مساء الأربعاء المقبل، بإقامة مباراة واحدة يلتقي فيها كاظمة مع الجهراء في تمام الـ 6:30 مساء على صالة الاتحاد، ويختتم القسم الثاني للدوري الممتاز في السادس من فبراير المقبل، على أن تكون آخر المباريات في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.