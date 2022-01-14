قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية اعتماد تشكيل لجنة الإعلام الرياضي الكويتي، والتي ستكون ضمن اللجان الدائمة في اللجنة الأولمبية الكويتية.



وتتكون لجنة الإعلام من: سطام السهلي (رئيسا)، وعضوية عبدالكريم الشمالي وأحمد المطيري وعبدالرحمن السيف ومناف أشكناني وخليل ندوم. هذا، وتقدم رئيس اللجنة سطام السهلي بالشكر إلى رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وأمين السر حسين المسلم ومساعد أمين السر علي المري وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الكبير واللامحدود بالموافقة على تشكيل لجنة الإعلام أسوة بباقي الدول الخليجية والعربية.



وأكد أن اللجنة وضعت خطة عمل وعددا من البرامج الإعلامية التي ستعود بالفائدة على الإعلام الرياضي خلال الفترة المقبلة.