هادي العنزي



تسعى سيدات الكويت إلى حسم تأهلن للمباراة النهائية على لقب دوري URC لكرة قدم الصالات النسائية، عندما يواجهن فريق سلوى الصباح للمرة الثانية ضمن منافسات الدور قبل النهائي التي تقام بنظام «البلاي أوف» بأفضلية مباراتين من ثلاث متاحة، وقد تمكنت لاعبات الكويت من تسجيل أفضلية واضحة في المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين السبت الماضي بعدما تغلبن 5-0 على نظيراتهن.



فيما تأجلت المباراة الثانية في الدور قبل النهائي بين سيدات العربي مع فريق نادي الفتاة، وذلك بسبب وجود عدد من لاعبات النادي العربي في الحجر المنزلي نتيجة اصابتهن بفيروس كورونا.



ويأمل مدرب فريق الكويت رائد عبدالرزاق المحافظة على لقب الدوري للموسم الثالث تواليا، وذلك عبر التأهل للمباراة النهائية كمرحلة أولى، ويعتمد مدرب الأبيض على عدد من اللاعبات في مقدمتهن قائدة الفريق فجر العامر، والأوكرانية كيسينيا هرتنسكو، فيما تعول مدربة فريق سلوى الصباح ايليانا الرحباني على الدولية الإيرانية فرشته كريمي لصنع الفارق، وتبقى حظوظ لاعبات الكويت كبيرة في التأهل للمباراة النهائية.