مبارك الخالدي



وقع اختيار اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم على المدرب الوطني محمد الفيلكاوي لينضم الى الجهاز الفني للازرق والمرشح لقيادته المدرب التشيكي لافيكا. ويأتي قرار اللجنة في ظل المناقشات المستمرة للنظر في برنامج اعداد منتخبنا الذي ينتظر المشاركة في الاستحقاق الآسيوي المتمثل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا في الصين 2023 والمقررة اقامتها يونيو المقبل.



وكانت اللجنة في اجتماعها الاخير قد ارجأت القرار النهائي في ملف المدرب التشيكي انتظارا لمستجدات القرارات الصحية المتعلقة بالمتحور أوميكرون محليا ودوليا، ما يشير الى ان الاسباني غونزاليس سيستمر في مهامه خلال الفترة الحالية والتي تشهد تجمعا محتملا للمنتخب واختيار قائمة اللاعبين.



وفي إطار البرنامج الاعدادي للازرق تتجة اللجنة لاقامة تجمع محلي للاعبي المنتخب خلال فترة التوقف الدولي نهاية الشهر الجاري وذلك لتعذر خطط السفر الى الخارج لدواعي كورونا واشتراطات السفر، إذ من المرجح ان يلعب المنتخب مباراة او اثنتين امام فرق المقدمة لدوري stc الممتاز.