«أزرق اليد» إلى الدمام غداً للمشاركة في كأس آسيا

يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية غدا تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس آسيا بنسختها الـ 21 للرجال. وقد بدأ الأزرق مرحلة الإعداد بالتدريبات المحلية منذ 5 ديسمبر الماضي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش، ومن ثم انتقل الى المرحلة الثانية والتي كانت عبارة عن إقامة معسكر تدريبي خارجي في مونتينيغرو خاض فيها 4 مباريات ودية منها 2 ضد كوسوفو و2 ضد مونتينيغرو، وفي 31 ديسمبر الماضي بدأت المرحلة الثالثة والتي كانت باستئناف المعسكر الخارجي في مقدونيا لعب خلالها مباراتين ضد المنتخب المقدوني ومن ثم عاد إلى البلاد وغادر الى قطر للدخول في المرحلة الرابعة والأخيرة وخاض 3 مباريات ودية مع قطر القطري ومباراتين مع منتخب قطر الرديف.



وفي سياق متصل، أكد القوة الضاربة في الخط الخلفي محمد عامر أنه تلقى التصريح الطبي للمشاركة في البطولة مع الأزرق بعد تعافيه من الإصابة.



الى ذلك أبدى رئيس اتحاد كرة اليد الفريق ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق استياءه الشديد من رفض تفرغ لاعب المنتخب الوطني وفريق يد القادسية عبدالعزيز سالمين من إحدى الجامعات الخاصة حيث أكد بومرزوق أن الواجب الوطني يستدعي التلبية، ومن المعيب رفض قانون التفرغ الرياضي وهو في الأصل مرسوم أميري يستوجب القبول دون أي نقاش.



وأضاف ان لدينا بطولة آسيا في الدمام بعد عدة أيام وهو محفل عالمي كبير خاصة أنه بوابة العبور لبطولة العالم (تصفيات كأس العالم السويد وپولندا 2023).



وطالب بومرزوق وزير التربية علي المضف بأن يضع حدا للعناد التعليمي والذي يتمثل في رفض التفرغ الرياضي للاعب سالمين وغيره من اللاعبين الذين يتعرضون للشد والجذب وغيره من الظروف بسبب رفض التفرغ الرياضي فمن غير المعقول أن يذهب اللاعب ليمثل الكويت في واجب وطني لا يقل شأنا عن أي واجبات وطنية أخرى ويصطدم لدى عودته بالرسوب في الاختبارات أو العقوبات من الوزارات ومقرات العمل.