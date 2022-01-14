أسامة المنصور



تساءل بطل سباقات الـ Drag Race أحمد الزعابي عن الأسباب الواقعية التي تحول دون استضافة الكويت للبطولات المعنية برياضة السيارات والدراجات النارية، ومعربا عن ثقته بأن الكويت قادرة على استضافة وتنظيم تلك البطولات العالمية سواء على صعيد رياضة السيارات والدراجات النارية وصولا إلى الرياضات البحرية الميكانيكية.



وقال الزعابي لـ «الأنباء» إن الكويت تمتلك تاريخا مشرفا في شتى المجالات لاسيما مجال رياضة السيارات والدراجات النارية، وهذه المكانة لم تأت من فراغ بل من جهود بذلت على مر التاريخ الذي يبين أيضا أننا نمتلك إنجازات متنوعة ومختلفة برياضة المحركات رغم عدم وجود تلك المضامير الخاصة بهذه الرياضة فأغلب أبطال الكويت كانوا يشدون الرحال إلى دول الخليج وكذلك دول العربية والأجنبية ويأتون بنتائج إيجابية قد عجز عنها الكثير من تحقيقها لكن العزيمة الكويتية كفيلة بأن يحققوا تلك الإنجازات المتميزة بل مازالوا مستمرين.



وأفاد بأنه لا شك أن رياضة السيارات الكويتية تحديدا تمر اليوم بظروف استثنائية أرغمتنا على الدخول في معادلة صعب حلها ان جاز التعبير، فنحن نمتلك كل المقومات التي تساعدنا على استضافة أكبر البطولات العالمية ومنها وجود مدينة الكويت لرياضة المحركات الممتدة على مساحة 2.6 مليون متر مربع بسبع حلبات وتتمتع بترخيص من قبل الاتحاد الدولي للسيارات وكذلك ترخيص من قبل الاتحاد الدولي للدراجات النارية في استضافة تلك البطولات العالمية.



وتابع الزعابي: لدينا أيضا سجل تاريخي بالإنجازات في مختلف الأنشطة المعنية برياضة المحركات ناهيك عن وجود جيل كويتي واع وقادر على مواصلة مسيرة الإنجازات التي بدأتها الأجيال السابقة، وإلى جانب هذا تتميز الكويت بوجود طواقم إدارية وفنية كويتية قادرة على إدارة الدفة نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات وهناك أمور أخرى من شأنها أيضا أن تسهم في أن نتبنى تنفيذ خارطة طريق مميزة كفيلة أن تضعنا مجددا في المقدمة بين دول الخليج والعالم العربي.