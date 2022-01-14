مبارك الخالدي



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته الليلة استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر الاثنين المقبل امام الكويت وذلك على ستاد جابر الدولي، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي انتي ميشا قد منح اللاعبين إجازة للراحة لمدة يومين عقب الفوز على الأبيض بهدف دون مقابل الثلاثاء الماضي ضمن الجولة التاسعة لدوري stc الممتاز.



ويعيش الفريق العرباوي حالة من النشوة ودفعة معنوية كبيرة بعد ان اختتم القسم الاول من بطولة الدوري بفوز ثمين على الكويت واقترابه من الفرق المتنافسة على القمة.



ومن المتوقع ان تكتمل عناصر الفريق في تدريب الليلة خصوصا ان الأخضر لا يعاني من الإيقافات او الإصابات المؤثرة ما يتيح المزيد من الخيارات أمام الجهاز الفني.



وفي إطار متصل، يخضع الوافدان الجديدان الليبي محمد صولة والجزائري طارق بوعبطة لبرنامج تدريبي خاص أثناء فترة الحجر الصحي وإجراء المسحة الطبية الروتينية، إذ يترقب الجهازان الفني والإداري نتائج انتهاء فترة الحجر والسماح لهما بالدخول الى التدريبات بشكل رسمي.