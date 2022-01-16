يعقوب العوضي



وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد على 21 لاعبا سيمثلون الأزرق في البطولة الآسيوية لكرة اليد التي ستنطلق الثلاثاء المقبل في السعودية (تصفيات كأس العالم پولندا ـ السويد 2023) وهم: علي صفر، حسن صفر، محمد بويابس، مبارك الخالدي، عبدالعزيز الشمري، مشعل طه، إبراهيم الأمير، صالح الموسوي، عبدالله الغربللي، محمد عامر، خالد الغربللي، فواز مبارك، صقر الفهد، عبدالعزيز سالمين، سيف العدواني، عبدالله الخميس، حيدر دشتي، عبدالرحمن البالول، يوسف ضايف، يوسف العجمي ومشاري صيوان.



وقد تماثل الرباعي محمد عامر، وسيف العدواني، وخالد الغربللي وعلي صفر للشفاء حيث تلقوا التصريح الطبي للمشاركة مع المنتخب.



ووقع الأزرق في المجموعة الأولى بجانب سنغافورة وكوريا الجنوبية والأردن وسيفتتح مشواره في البطولة الثلاثاء أمام المنتخب الأردني.



من جانب آخر، تعاقدت إدارة النادي العربي مع المدرب الوطني د.أحمد فولاذ لقيادة فريق كرة اليد الأول بالنادي خلفا للمدرب السابق نيناد كليايتيش والذي استغنت عن خدماته إدارة النادي عقب النتائج المخيبة للفريق في الدوري الممتاز الموسم الحالي، إذ أنهى القسم الثاني منه في المركز السابع وقبل الأخير وبات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى. وسيباشر فولاذ مهامه رسميا اليوم بعد ان اجتمع مع الفريق أمس لشرح أسلوبه وطريقته وأهداف المرحلة المقبلة.



وفي هذا الإطار، أكد فولاذ ان تدريب العربي فخر حيث انه يملك تاريخا عريقا وسجلا من البطولات الى جانب قاعدة جماهيرية كبيرة، ومهمة تدريبه صعبة ونحتاج إلى دعم الجميع من إدارة النادي وجهاز اللعبة واللاعبين وكذلك الجمهور، حتى نعيد الأخضر الى سابق عهده مع فرق الصدارة.