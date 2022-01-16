عبدالعزيز جاسم



بعد القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد كرة القدم بساعات قليلة، والتي أيدت من خلاله قرار لجنة الانضباط بإيقاف الحارس خالد الرشيدي 8 مباريات بالإضافة إلى عقوبة الطرد مباراتين وغرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار، أعلن الحارس الرشيدي على حسابه الشخصي بـ «تويتر» اعتزاله كرة القدم، وقال «بعد التوكل على الله.. أعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا وستتم تسوية عقدي مع نادي القادسية، وأعتذر لجماهير نادي القادسية ولإخواني اللاعبين ولمجلس الإدارة لعدم قدرتي على تكملة مشواري بالوضع الراهن، وشكرا لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي..».



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل قوية على قرار اعتزاله، وطالبه كثيرون بالعدول عن هذا القرار لأنه جاء كردة فعل لعدم تخفيض العقوبة.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تدخل عدد من الشخصيات الرياضية وقامت بالاتصال بالرشيدي وطالبته بمواصلة المشوار، مؤكدين أن اللاعب لديه المزيد ليقدمه لاسيما أنه كان الحارس الأول في صفوف الأزرق الذي يحتاج اليه في الوقت الراهن خصوصا أن المنتخب في مرحلة بناء ويحتاج للاعبي الخبرة في كل مركز. إلى ذلك، تسعى إدارة القادسية بكل قوتها لثنيه عن القرار، وستقوم بالاجتماع مع الرشيدي خلال اليومين المقبلين وستطالبه بالعودة إلى التدريبات مرة أخرى ليكون جاهزا فور انتهاء عقوبة الإيقاف، وإن لم تتمكن من ذلك فستحاول التعاقد مع حارس مرمى آخر قبل إغلاق باب فترة الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الجاري، ومن المرشحين لذلك حارس العربي علي جراغ الذي كثر الحديث عن رغبته في الانتقال لناد آخر وعدم البقاء مع الأخضر.