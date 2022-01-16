مبارك الخالدي - يحيى حميدان



تتواصل استعدادات فريقي الكويت والعربي لمباراة كأس السوبر التي ستجمعهما بعد غد على ستاد جابر الأحمد الدولي، حيث يختتم فريق الكرة بنادي الكويت استعداداته للمباراة مساء اليوم بصفوف مكتملة دون وجود اصابات باستثناء بعض الكدمات العادية للاعبين والتي لن تمنع أيا منهم من المشاركة. ودخل «الابيض» مساء امس لمعسكر داخلي باحد الفنادق عقب نهاية التدريب المعتاد والذي ركز من خلاله المدرب التونسي نبيل معلول على تطبيق بعض الجمل التكتيكية.



هذا، وقال مساعد المدرب، التونسي نادر الداود، ان الاستعداد لمباراة السوبر يعد عاديا حاله كحال برنامج أي أسبوع ماض، مشيرا الى ان لاعبي الكويت معتادون على البطولات والنهوض من جديد عقب أي تعثر، وعليه فإن الهزيمة من العربي 0-1 في الدوري الممتاز الأسبوع الماضي لا تعد مؤثرة بالنسبة لهم.



وأكد الداود في حديث خاص مع «الأنباء» أن العربي فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين ومباراة السوبر مثل مباريات الكؤوس لها حسابات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين من جميع النواحي.



وبين أن القادم الجديد التونسي طه ياسين الخنيسي بدأ مباراة العربي في الدوري كبديل لحاجته للوقت للتأقلم مع المجموعة وهو الآن يواصل التحضير وسيكون جاهزا للعب سواء كأساسي أو بديل في مباراة السوبر.



من جهة اخرى، قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل لـ «الأنباء»، ان الأخضر جاهز لخوض مباراة السوبر غدا أمام فريق الكويت، مشيدا بأداء اللاعبين والعرض الرائع الذي توج بالفوز على الكويت في بطولة دوري stc والنتيجة المرضية التي أدت إلى تحسين مركز الفريق في ختام القسم الأول من البطولة. وأضاف ان رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عاشور وأعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا مع اللاعبين وطالبوهم بنسيان مباراة الدوري والتركيز على مباراة السوبر باعتبارها بطولة مستقلة نتطلع الى تحقيقها. وحول مشاركة المحترفين الجدد الليبي محمد صولة والجزائري طارق بوعبطة والسوداني وليد الشعلة، أكد العبكل ان ملف المحترفين ومشاركتهم مرهون بقرار الجهاز الفني والمدرب انتي ميشا والناطق الرسمي أمين السر العام فؤاد المزيدي الأكثر إحاطة وإلماما بظروف المحترفين وجاهزيتهم، ومن المقرر ان يوضح المزيدي بعض الأمور لاحقا. وقد أعلن اتحاد كرة القدم عن عقد المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة في الواحدة ظهر اليوم عن طريق أونلاين.



وسيقتصــــر المؤتمــر الصحافي على حضور مدربي الفريقين. وقد تم تخصيص 30% من مقاعد ستاد جابر الدولي للجماهير، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.