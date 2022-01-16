هادي العنزي



دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية المرحلة الأخيرة من تحضيراته لمواجهة القادسية الخميس المقبل على ستاد محمد الحمد ضمن الدور الأول لبطولة كأس سمو ولي العهد، التي ستنطلق الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تعادله مع برقان 2-2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في ستاد ثامر بنادي السالمية، وسجل هدفي السماوي مهاجماه فهد الرشيدي، والإيفواري جمعة سعيد، الذي سجل أول أهدافه مع السماوي بعد انضمامه إلى الفريق رسميا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من النهضة العماني.



وقد خاض السماوي اللقاء الذي شهد ضبابا كثيفا بالصفين الثاني والثالث لتجربة اللاعبين



ويعكف المدرب الوطني محمد إبراهيم على وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة للسماوي قبل مواجهة الأصفر، وقد أجرى عددا من التبديلات على تشكيلة السالمية التي خسر فيها أمام كاظمة 1-3 ضمن الجولة الـ 9 والأخيرة في القسم الأول، وذلك لبحث كافة البدائل قبل مباراة القادسية، ويعد كلا الفريقين من المرشحين للظفر بكأس ولي العهد، لما يمتلكانه من عدد غير قليل من اللاعبين المتميزين.