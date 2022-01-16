توج السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) بطلا لرالي دكار للمرة الرابعة بعد أعوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة في جدة أمس الأول.وتقدم العطية في الترتيب العام على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بفارق 27 دقيقة و46 ثانية، في حين حل السعودي يزيد الراجحي ثالثا بفارق ساعة ودقيقة و13 ثانية.



وقال العطية اثر تتويجه: «الشعور اليوم لا يصدق. نحن سعداء جدا». في المقابل، لم يكن لوب مستاء من النتيجة بقوله: «في البداية اعتقدنا أن الأمور انتهت بالنسبة إلينا (فقد نحو 30 دقيقة في المرحلة الثانية)، لكننا كافحنا ونجحنا في احتلال المركز الثاني وبالتالي خضنا راليا جيدا».



ونجــــح العطيـــة (51 عاما) في الفوز بمرحلتين خلال الرالي بالإضافة إلى المرحلة التمهيدية ولم ينجح أي من منافسيه الأساسيين المخضرم ستيفان بيترهانسل أو الإسباني كارلوس ساينس في تشكيل أي خطورة على صدارته. وتساوى العطية بعدد الألقاب في رالي دكار مع الفنلندي أري فاتانن لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم بيترهانسل مع 8 ألقاب.وفي فئة الدراجات النارية، توج البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) بثاني ألقابه في دكار بعد أن أحرز باكورة ألقابه عام 2017. وتقدم سندرلاند على التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) وعلى النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم).



وفي إنجاز كويتي، نجح متسابق الدراجات الآلية محمد جعفر في تحقيق المركز الثاني على المتسابقين العرب والـ 38 في الترتيب العام من أصل 124 مشاركا.