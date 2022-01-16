توج فارس نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي بلقب اليوم الأول لبطولة نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية، التي تقام منافساتها في مركز الكويت للفروسية بمشاركة واسعة من فرسان الأندية المحلية برعاية أبناء مناحي العصيمي. ونجح الخرافي في تحقيق المركز الأول على ارتفاع 135-140 سم بزمن 23.97 ثانية بدون نقاط جزاء، تلاه عناز العناز وراكان الحساوي وعبدالرحمن الفزيع، كما حقق الخرافي المركز الخامس ايضا، وجاءت الفارسة داليا الزاحم في المركز السادس. وقام بتتويج الأبطال وتوزيع الميداليات أمين سر اتحاد الفروسية نبيلة العلي وأمين السر المساعد للاتحاد الفارس عبدالله العصيمي. وأكدت العلي أن اتحاد اللعبة لن يتوانى في تقديم كل أنواع الدعم لجميع الأندية المحلية لدعم الفرسان والفارسات للنهوض برياضة الفروسية للوصول إلى أعلى المستويات. بدوره، أوضح الفارس عبدالله العصيمي، أن فعاليات اليوم الأول للبطولة شهدت منافسات قوية بين الفرسان والفارسات من أجل تحقيق مركز متقدم والصعود إلى منصة التتويج.