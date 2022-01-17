ثامر السليم



كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن اجتماع مجلس جامعة الكويت سيعقد اليوم الاثنين برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي وأعضاء مجلس الجامعة في قاعة الاجتماعات ـ قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية).



وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة تقرير قطاع التخطيط في شأن أداء جامعة الكويت نحو تنفيذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 ـ 2024) وتقرير جودة التعليم بجامعة الكويت المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط.



ولفتت إلى انه سيتم مناقشة تقرير مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط حول أهمية استمرار الجانب الاستراتيجي لاستراتيجية جامعة الكويت إلى 2023 - 2027، بالإضافة إلى خطة تنفيذ مبادرات تعزيز تصنيف جامعة الكويت.



وأوضحت ان الاجتماع يتضمن التقرير السنوي لجامعة الكويت عن العام الجامعي 2020 ـ 2021 المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، مؤكدة انه سيتم النظر في مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط في شأن الهوية المطورة لجامعة الكويت.



وأكدت انه سيتم التطرق إلى مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط في شأن تحديد الرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين وطلبة الدراسات العليا بالجامعة، مبينة انه ستتم مناقشة مذكرة الأمانة العامة في شأن الاستبدال النقدي للإجازات الدورية للموظفين الإداريين في جامعة الكويت.



وذكرت انه سيتم البت في مذكرة الأمانة العامة في شأن اعتماد استحقاق أعضاء الهيئة الأكاديمية المكلفين بالقيام بأعمال الوظائف القيادية والإشرافية في الجامعة لذات المزايا المقررة للمعينين في تلك الوظائف بالأصالة، مشيرة إلى ان سيتم عرض طلب كلية الحقوق لائحة قواعد الاختبارات والتظلمات المعدلة الصادر بها قرار عميد الكلية والموافقة على زيادة المكافآت المالية المستحقة لأعضاء اللجنة على أن تطبق اعتبارا من 1/4/2022 بداية السنة المالية 2022/2023.



ولفتت المصادر الي انه سيتم البت في طلب تجديد انتداب د.نايف المطيري ـ الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول ـ انتدابا كليا للعمل مديرا لفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت، وذلك لمدة عام على ان تتحمل الجامعة العربية المفتوحة جميع رواتبه والبدلات والمخصصات المالية طوال فترة انتدابه، مؤكدة انه سيتم النظر في مذكرة بشأن اعتماد الجامعات الخاصة بمعيدي بعثات جامعة الكويت للفترة ما قبل إعلان بعثات 2021/2022.



وأشارت الى ان المجلس سيصدق على قرار مجلس الجامعة بالتمرير في شأن رأي الفتوى والتشريع بكتابها بشأن مزاولة د.فيصل علي العتيبي ـ الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب للعمل بقسم التاريخ بكلية الآداب.