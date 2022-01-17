أولوية مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد 4 فترات لعملية السحب والإضافة تبدأ 10 فبراير وتستمر حتى 5 مارس المقبل



صرح القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل الغربللي بأنه قد حددت الفترة من 17/1 إلى 22/1/2022 لإجراء عملية التسجيل المبكر للطلبة المستمرين في الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وستكون عملية التسجيل وفقا لمواعيد محددة لكل طالب، ويكون الحد الأقصى المسموح بالتسجيل فيه خلال هذه الفترة هو 14 وحدة دراسية ما عدا الطلبة المتوقع تخرجهم، حيث سيسمح لهم بالتسجيل في المقررات المتبقية لهم وفقا لما تسمح به لائحة المقررات.



وأوضح د.الغربللي أن لكل طالب موعدا محددا يبدأ به عملية التسجيل، وأن عمادة القبول والتسجيل سترسل رسالة قصيرة لكل طالب عبر هاتفه النقال المسجل ضمن بياناته الجامعية لإبلاغه بموعد دخوله لنظام التسجيل، كما يمكن معرفة هذا الموعد من خلال نظام التسجيل.

ويمكن للطالب بعد إتمام عملية تسجيله الدخول لنظام معلومات الطالب مرة أخرى للاطلاع على جدوله أو تعديله.



وأضاف ان أولوية تحديد مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة يليهم الطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني ثم الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل عام ثلاث نقاط فأكثر ومجتازين 30 وحدة دراسية فأكثر، ثم تحدد مواعيد سائر الطلبة تنازليا حسب عدد وحداتهم المجتازة.



وأضاف د.الغربللي أنه سيتم إلغاء تسجيل الطلبة غير المستوفين لشروط التسجيل في المقررات ومتطلباتها في ضوء نتائج الامتحانات النهائية لمقررات الفصل الأول الحالي بتاريخ 6/2/2022، بحيث تتاح للطالـــب الفرصة لاستكمال جدوله الدراسي خلال فتــرات السحــب والإضافـــة للفصــل الثاني 2021/2022.



كما أن العمادة ستقوم بإلغاء تسجيل الطلبة في المقررات التي لم يجتازوا متطلباتها في الفصل الأول، وتخفيض الأعداد في قوائم الانتظار يوم 6/2/2022، مشيرا إلى ضرورة مراجعة جميع الطلبة لجداولهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني وبصفة مستمرة، كما وضح أنه يمكن للطلبة الذين ألغيت عنهم مقرراتهم التسجيل في مقررات أخرى باستخدام شبكة الإنترنت فقط خلال فترات السحب والإضافة.



كما أعلن د.الغربللي ان عملية السحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني حدد لها أربع فترات وستكون الفترة الأولى من يوم الخميس 10/2 إلى يوم الأحد 13/2/2022 وفقا لمواعيد محددة لكل طالب، والفترة الثانية ستكون من الاثنين 14/2 إلى الثلاثاء 15/2/2022 والفترة الثالثة من الخميس 17/2 إلى السبت 19/2/2022 والفترة الرابعة من 27/2 إلى 5/3/2022 وستكون الفترات الثانية والثالثة والرابعة بدون مواعيد مسبقة للطلبة.



وأفاد بأنه قد خصصت الفترة من 20/2 إلى 23/2/2022 للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني من خلال تعبئة النماذج الإلكترونية لاستكمال الجدول الدراسي للطلبة المتوقع تخرجهم عن بعد، مشيرا إلى ضرورة دخول الطالب على نماذج استكمال الجدول الدراسي للطلبة المتوقع تخرجهم الخاص بعمادة القبول والتسجيل من خلال نظام معلومات الطالب، وأن على هؤلاء الطلبة عدم الاعتماد على هذه الفترة والعمل على استكمال جداولهم بأنفسهم من خلال النظام وخاصة أن أولوية التسجيل محددة للطلبة المتوقع تخرجهم وأن جميع المقررات متاحة لهم للتسجيل فيها باستخدام نظام التسجيل.



وأوضح القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بأنـــه قد خصصت الفترة من 24/2 إلى 1/3/2022 لتسجيل الطلبــة غير المقيدين في الجامعة والذين يرغبــون في دراسة مقرر أو أكثر في جامعـــة الكويــت خلال الفصل الدراسي الثاني، عن طريق نموذج تسجيل إلكتروني خاصة بعمادة القبول والتسجيل.

وفي نهاية تصريحه، أكد د.الغربللي على جميع الطلبة بضرورة التأكد من جداولهم الدراسية والمقررات المسجلين فيها بصورة دورية وخاصة في بداية الدراسة وطباعة نسخة منها للرجوع إليها عند الحاجة، وختم تصريحه بتمنياته لجميع طلبة الجامعة بالتوفيق والنجاح.