أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، حتى الساعة 12 من ظهر الخميس 27 منه، حيث ستعقد الاختبارات خلال الفترة من 5 فبراير إلى 31 مارس 2022.



ويدعو مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس جميع طلبة الثانوية العامة وما في مستواها الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية الى التسجيل من خلال الصفحة HYPERLINK «https://portal.ku.edu.kw/placement»https://portal.ku.edu.kw/placement



كما طالب طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة ممن لا تتوافر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل باتباع الإرشادات المبينة تحت بند إنشاء مستخدم جديد، تسجيل جميع الطلاب للاختبارات والتعديلات عليها سيتم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط، ولن يكون هناك تسجيل متأخر بمساعدة المكتب نظرا للأوضاع الصحية.



وعلى الطلبة اتباع جميع التعليمات الخاصة بالاختبار والالتزام بها، وللاستفسار من خلال الواتساب حسب اسم الطالب:



٭ الطلبة الذين تبدأ أسماؤهم من حرف أ إلى ذ يمكنهم التواصل عبر الرقم: 24983940



٭ الطلبة الذين تبدأ أسماؤهم من حرف ر إلى ع يمكنهم التواصل عبر الرقم: 24987983



٭ الطلبة الذين تبدأ أسماؤهم من حرف غ إلى ي يمكنهم التواصل عبر الرقم: 24987629



٭ طلبة الحالات الخاصة التواصل عبر الرقم: 24987922