عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام أسامة السلطان في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها عن تأجيل موعد الاختبار الإلكتروني للوظائف الإشرافية إلى الفصل الدراسي الثاني لجميع المرشحين بمراحل ریاض الأطفال، والابتدائي، والمتوسط لوظيفة مدير مدرسة، ومدير مساعد، ورئيس قسم ووظيفة موجه فني لجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام وإدارة التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص.

وحدد السلطان موعد الاختبار الإلكتروني لجميع المرشحين بالمرحلة الثانوية لوظيفة مدير مدرسة، ومدير مساعد ورئيس قسم بجميع المناطق التعليمية والتربية الخاصة والتعليم الديني اعتبارا من 23 حتى 25 يناير الجاري في مركز تدريب الجابرية، ويكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع على النحو التالي:



الفترة الصباحية: من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة والربع.



الفترة المسائية: من الخامسة والنصف إلى السابعة و45 دقيقة مساء.