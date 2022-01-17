لم نجد أي صعوبات خلال الامتحان وتم الانتهاء منه في وقت قياسي لا يتجاوز 45 دقيقة

الأسئلة من المنهج ولم نتوقعها بهذه السهولة.. ونتمنى أن تأتي بقية المواد بالطريقة نفسها



عبدالعزيز الفضلي



بأريحية تامة، وفي أجواء هادئة، ووفقا للاشتراطات الصحية أدى طلبة الثانوية العامة أمس ثالث اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث قدم طلبة القسم الأدبي امتحان «قضايا البيئة والتنمية المعاصرة»، بينما أدى طلاب العلمي اختبار «الفيزياء» والتعليم الديني «الفقه التحريري»، وبدأ عدد من المناطق والإدارات المدرسية استقبال تظلمات الصفين العاشر والحادي عشر وسيظل الباب مفتوحا حتى يوم غد الثلاثاء.



وأجمع عدد من طلبة القسم العلمي على ان امتحان «الفيزياء» جاء «سهل جدا» ولم نجد فيه اي صعوبة.



وقال الطالب معاذ وليد ان اختبار مادة الفيزياء بإمكان أي طالب الإجابة على أسئلته دون أي تأخير، مشيرا إلى انه استطاع ان ينتهي من حله بوقت قياسي لا يتجاوز 45 دقيقة، واتفق معه زميله الطالب عدنان وديع قائلا: «اختبار الفيزياء قدمته وكأني أشرب ماء».



بدوره، لفت الطالب عبدالله ناصر إلى ان «الفيزياء» لم يكن صعبا ولم أتوقعه بهذه السهولة، متمنيا ان تكون بقية الاختبارات بالطريقة نفسها.



من جانبه، أوضح الطالب عبود العود من القسم العلمي انه ذاكر وراجع لمدة 30 يوما استعدادا للاختبار، والحمد لله لم أجد فيه صعوبة وجاء مثلما درسته.



وأشاد الطالب إبراهيم سعد بمستوى اختبار الفيزياء، مؤكدا انه كان سهلا جدا والإدارة لم تقصر معنا، متمنيا الحصول على درجات عالية، ووافقه الرأي زميله مرعي سرحان في ان الامتحان كان بسيطا جدا ومباشرا من داخل المنهج الذي درسناه، مضيفا: «إن شاء الله نفرح أهلنا بنجاحنا وتفوقنا».



من جهته، أشار الطالب جمال الكندري الى ان امتحان الفيزياء كان به بعض التعقيدات لكن الإدارة أوضحته لنا ومر بسلام، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.



وذكر الطالب خالد الخضر من القسم الأدبي ان اختبار «قضايا البيئة والتنمية المعاصرة» ايضا كان سهلا جدا ولم نواجه فيه أي صعوبة، مشيرا إلى ان الهدوء والترتيب من قبل الإدارة ساعدنا ان نتجاوز الاختبار بهدوء ودون ضغوط.



وفي سياق متصل، ذكرت مديرة ثانوية النوار بنت مالك للبنات عزيزة الشمري أن لجان اختبارات القسم العلمي والبالغ عددها لجنتان استقبلت 149 طالبة، بينما استقبلت لجان الأدبي وعددها 7 لجان 106 طالبات، وتم الحرص على دخول الطالبات بشكل آمن عبر مسارات لقاعات اللجان وتواجد فريق لضمان دخولهن القاعات بهدوء، مشيرة إلى قياس الحرارة والتأكد من وجود فحص PCR سلبي.



وأضافت انه تم تشكيل لجنة صباحية تتواجد فيها معلمات المادة الدراسية في الساعة السابعة صباحا، للرد على استفسارات الطالبات الطارئة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه تخفيف حدة التوتر والقلق الذي تشعر به الطالبات قبل الامتحان.



من جهته، أوضح مدير ثانوية شجاع بن الأسلم للبنين ناصر النعمة ان لجنة الاختبارات تتكون من 5 لجان رئيسية و25 لجنة فرعية بعدد طلاب 483 من العلمي والأدبي.



وأكد النعمة أنه تم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية في الالتزام بلبس الكمام والتباعد الجسدي بين الطلبة والمعلمين مع التأكد من شهادات التطعيم للطلبة المحصنين وفحص الـ PCR للطلبة غير المحصنين، وتم تعليق لوائح الغش في جميع أرجاء المدرسة ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة.



اليوم.. تربية إسلامية



يؤدي طلبة القسمين العلمي والأدبي في الثانوية العامة اليوم اختبار مــادة التـربية الإسلامية، فيما يقدم طلبة التعليم الديني امتحان اللغة العربية، على ان يكون يوم غد الثلاثاء راحة.