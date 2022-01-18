في إطار سلسلة إنجازاته التاريخية والقياسية غير المسبوقة، توج البطل العالمي المتألق محمد بوربيع بطلا لأبطال العالم للدراجات المائية لفئة كبار المحترفين لموسم 2021، عقب تصدره الترتيب العام لبطولة أبطال العالم لفئة كبار المحترفين للموسم 2021 التي نظمها الاتحاد الدولي للدراجات المائية IJSBA، ومن خلال تحقيقه المركز الأول في بطولة أوروبا التي أقيمت في پولندا خلال يوليو الماضي كجولة أولى من بطولة العالم، وحقق المركز الأول في بطولة أميركا التي أقيمت خلال أكتوبر الماضي كجولة ثانية واستضافتها ولاية أريزونا الأميركية، وحقق المركز الثاني في بطولة ملك تايلند والتي أقيمت كجولة ثالثة وأخيرة واختتمت منافساتها أمس الأول وسط مشاركة أبطال يمثلون 30 دولة، فيما استطاع زميله البطل العالمي محمد جاسم الباز تحقيق المركز الثالث على مستوى الترتيب العام.



وكان بوربيع قد حقق اللقب في بطولة أبطال العالم بنسختها الأولى التي أقيمت خلال موسم 2019، وغاب عن النسخة الثانية لموسم 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعاد ليحرز اللقب في النسخة الثالثة من البطولة لموسم 2021، وقد جاءت مشاركته وزميله الباز ضمن وفد المنتخب الوطني للدراجات المائية والذي حظي بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمديرها العام د.حمود فليطح، ومساعده لشؤون الرياضة د.صقر الملا الذي حرص على تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب الدعم الذي قدمته الجهات الراعية وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة برورايدر، والاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس النادي البحري والأب الروحي لكل اللاعبين اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري.



وجاءت مشاركة المنتخب وسط تحديات صحية واحترازية صعبة للغاية في ظل الأوضاع الصحية العالمية حاليا، وقد واجه أبطال المنتخب من الإداريين والفنيين واللاعبين تلك التحديات بإرادة قوية لرفع اسم وعلم وطنهم الكويت في أقوى بطولة عالمية، وحتى يتسنى للبطل العالمي الكبير محمد بوربيع استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لظروف قسرية خارجة على الإرادة.