يعقوب العوضي



يفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية الـ 20 المقامة في الدمام في السعودية أمام المنتخب الأردني في الـ8.00 مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى.



ويتطلع الأزرق إلى التأهل عن المجموعة الأولى التي تضم بجانبه كوريا الجنوبية والأردن وسنغافورة، وقد دخل المنتخب بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش في مرحلة إعداد طويلة ابتدأت من الكويت ومن ثم انطلق في رحلة اوروبية فيما بين مونتنيغرو ومقدونيا واختتمها في قطر الشقيقة وخاض عدة مباريات تجريبية مع منتخبات كوسوفو، ومقدونيا، ومونتنيغرو، وقطر الرديف ونادي قطر القطري.



ويعتمد الجهاز الفني على عدة لاعبين مميزين منهم عبدالله الغربللي، ومشاري صيوان، وعبدالعزيز سالمين، وسيف العدواني، وصالح الموسوي، وعبدالرحمن البالول، وخالد الغربللي، وحارسا المرمى حسن صفر ومحمد بويابس.



تفوق تاريخي



ويلعب الأزرق البطولة بسجل تاريخي حافل حيث توج بلقبها في 4 مناسبات مختلفة في سنوات 1994، 2002، 2004 و2007.



الى ذلك، عاودت الإصابة حارس منتخبنا الوطني وفاردار المقدوني علي صفر في التدريبات اليومية للأزرق مساء أول من أمس، وعليه سيغيب عن البطولة ولمدة 6 أسابيع بعد الفحوصات الطبية التي أجراها أمس. وأكد المدرب دينيتش أن تلقي الأزرق خبر إصابة صفر مزعج بعض الشيء ولكنه يملك الثقة بحراس المرمى الموجودين حسن صفر ومحمد بويابس.



وحول إمكانية الصعود الى نهائيات پولندا والسويد، قال ان الأزرق يملك خامات طيبة فنيا وبدنيا ولديها القدرة على تحقيق الإنجازات.