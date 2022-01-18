مبارك الخالدي



بحث ‏مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح امس مع الوزراء المعنيين آلية تنفيذ مخرجات الاستراتيجية العامة للهيئة وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.



وعكس الاجتماع الاهتمام الحكومي لدعم توجهات الهيئة الرامية الى تطوير القطاع الرياضي في البلاد من خلال الاستراتيجية العامة 2021 - 2026 والتي تضمنت 20 محورا رياضيا يغطي كل الانشطة الرياضية والادارية لكل مفاصل الالعاب المختلفة من لاعبين واداريين وحكام، فضلا عن التوجهات لاستضافة العديد من البطولات القارية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف الارتقاء بالعنصر الرياضي.



الجدير بالذكر ان الاستراتيجية العامة للهيئة كانت نتاج دراسات وورش عمل مستفيضة تمت بالتعاون بين الهيئة واللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية ولاعبي الخبرة ورجال الاعلام وعدد من المهتمين بالقطاع الخاص.