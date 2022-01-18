مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



مع تزايد الاصابات بفيروس كورونا في هذه الآونة داخل البلاد يخيم شبح الإيقاف على المسابقات الرياضية من جديد، فبسبب ظهور عدد من الاصابات قرر اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة كأس السوبر التي كان من المقرر أن تجمع أمس العربي والكويت على ستاد جابر الأحمد الدولي، وذلك بعد الاعلان عن ثبوت إصابة عدد كبير من اللاعبين في الفريقين بفيروس كورونا.



وطلب الاتحاد من اللاعبين كافة والأطقم الإدارية والفنية والطبية في الفريقين الخضوع لمسحات كوفيد-19 وجاءت النتيجة بإصابة عدد كبير من الفريقين.



وجاء في بيان للاتحاد على لسان عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون أن الاتحاد قرر تأجيل المباراة بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريقين بفيروس كورونا، مؤكدا أن سلامة اللاعبين والمشاركين في تنظيم المباراة هي الأهم في الوقت الحالي على أن يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.



وعلم في البداية أن عشرة لاعبين من العربي على الأقل وإداري وفرد من الجهاز الطبي أصيبوا بالفيروس، وجرى اتصال بين رئيس النادي عبدالعزيز عاشور ونظيره في الكويت خالد الغانم الذي وافق فورا على طلب الأول بالتأجيل، وقد شدد الأخير على أن لاعبيه لن يخوضوا اللقاء في حال أصر الاتحاد على إقامته انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص. وبعد ساعات، أعلن الاتحاد رسميا تأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقا. وتبين لاحقا أن ثلاثة لاعبين من الكويت أصيبوا بالفيروس أيضا.



وأدى هذا الوضع إلى تهديد إقامة مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس ولي العهد المقرر ان تبدأ اليوم.



موقف أخلاقي



وثمن رئيس مجلس ادارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور الموقف الاخلاقي والرياضي النبيل لرئيس مجلس ادارة نادي الكويت خالد الغانم على تضامنه مع اخوانه لاعبي واداريي النادي العربي جراء الاصابات بفيروس كورونا وموافقته على تأجيل مباراة كأس السوبر التي كان من المقرر ان تقام مساء امس الاثنين.



وأضاف ان هذا الموقف يدل على روح المنافسة الشريفة التي يتمتع بها الغانم، ونتمنى ان يحقق الفوز الفريق الافضل بعد ان يحدد للمباراة موعد جديد وان تنتهي على افضل مستوى، متمنيا الشفاء للاعبي الفريقين والاجهزة الفنية والادارية بعد ثبوت اصابة اعداد منهم بفيروس كورونا.



وطالب عاشور اتحاد الكرة بأن ينظر الى مستجدات كورونا بأهمية كبرى خاصة ان الأمر يتعلق بصحة اللاعبين والاداريين والفنيين واسرهم، لافتا الى ان العربي سيلعب يوم الجمعة المقبل مباراة امام التضامن في الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد، متمنيا أن يعاد النظر فيها وان يتم تأجيلها بعد ان سمعنا ان عددا من الاندية ظهرت لديها حالات من الاصابة بفيروس كورونا.



وكانت ادارة النادي قد اعلنت رسميا ثبوت إصابة عشرة لاعبين بين صفوف الفريق بفيروس كورونا هم المحترفون علاء الدالي، ومارديك مارديكيان، وجوسيب كنزيفيتش، وعيسى وليد، وعلي خلف، وجمعة عبود، وسلطان العنزي، وعبدالعزيز السليمي، وعبدالرحمن الشرهان، وسلمان العوضي اضافة الى عامل التجهيزات.



3 لاعبين بالكويت



وكشفت المسحات التي خضع لها فريق الكرة بنادي الكويت عن اصابة كل من شريدة الشريدة وطلال الفاضل وفهد حمود بفيروس «كورونا» ما يعني دخولهم في الحجر المنزلي لمدة أسبوع. وسيكون المحترف التونسي طه ياسين الخنيسي مطالبا بإعادة المسحة لعدم وضوح النتيجة في المسحة الاولى.



ووقفت ادارة نادي الكويت الى جانب نظيرتها في العربي في طلبها لتأجيل مباراة الكأس السوبر التي كانت مقررة أمس.



وقال رئيس نادي الكويت خالد الغانم في هذا الشأن إن «الأبيض» يقدر طلب «الأخضر» ووافق على التأجيل لتعزيز مبدأ العدالة بين الطرفين.



وبين الغانم أنه من المستحيل أن يخوض أي فريق مباراة مع غياب 10 لاعبين مصابين دفعة واحدة بفيروس «كورونا».



وعلى صعيد متصل، أعلن نادي القادسية إصابة قائد فريقه بدر المطوع بالفيروس.