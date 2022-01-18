هادي العنزي



ينطلق مساء اليوم القسم الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة، بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بعد توقف امتد عدة أسابيع، وتجمع المواجهة الأولى بين الشباب ومنتخب الشباب (تحت 19 سنة) في الـ 5:30 مساء، فيما تجمع المواجهة الثانية بين الساحل واليرموك في الـ 7:30 مساء.



ويأمل اليرموك بقيادة مدربه الوطني خالد القلاف في تجاوز الساحل صاحب المركز الأخير لتعزيز حظوظه في المنافسة على المركز الأول المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز، أوالظفر بالمركز الثاني على أقل تقدير للإبقاء على أمل اللعب في «الممتاز» شريطة تجاوز صاحب المركز الخامس في مواجهة تجمعهما تقام بنهاية الموسم بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاث متاحة، فيما ستكون مباراة الشباب ومنتخب تحت 19 سنة بمنزلة تحضير للأول، وتجربة للمواهب الشابة للثاني، حيث إن نتائج مباريات منتخب الشباب تعد ودية ولا يؤخذ بنتائجها.