قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تأجيل مباريات الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد لمدة 24 ساعة حتى يتسنى لجميع الفرق عمل مسحة PCR اليوم. وقرر المجلس تأجيل مباراة العربي والتضامن في الدور التمهيدي من البطولة على أن تقام بعد فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، كما اعتمد قرارا بأن الفريق الذي تظهر فيه نتائج المسحات بإصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا أو إصابة 3 حراس مرمى بالفيروس سيتم تأجيل مباراته.



وكان من المقرر ان تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد بنظام خروج المغلوب بإقامة مباراتين، تجمع الأولى اليرموك مع الشباب على ملعب نادي الكويت، وفي الثانية يلعب الجهراء مع الفحيحيل على ملعب عبدالله الخليفة.



وقد قسمت الفرق إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى كلا من الكويت (حامل اللقب) وكاظمة والشباب وخيطان والفرق المتبارية اليوم، فيما ضمت المجموعة الثانية العربي والقادسية والتضامن والصليبخات وبرقان والساحل والنصر والسالمية، ولا مجال للتعويض، والفائز يكمل طريقه والخاسر يخرج من أول مباراة.



يذكر أن البطولة انطلقت لأول مرة موسم 1993-1994 بعدما كانت المسابقات مقتصرة على بطولتين رسميتين هما الدوري العام وكأس سمو الأمير. وفاز الكويت بأول لقب بعد تغلبه على كاظمة بهدف نظيف، ويتساوى الكويت والقادسية في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب لكل منهما، ثم العربي بـ 7 ألقاب، فالسالمية مرتين، ثم كاظمة مرة واحدة. وتأهل خيطان مرتين للمباراة النهائية ولم يحالفه الحظ بالفوز.