أقيمت أمس الإثنين قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2022 الخاصة بدور المجموعات والتي أسفرت عن مواجهات قوية. ويشارك في النسخة الجديدة من الكأس 40 فريقا، تم توزيعها على 10 مجموعات، حيث تم تقسيم الأندية إلى 5 مناطق مختلفة. وتم تخصيص المجموعات الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا، والرابعة للجنوب، والخامسة والسادسة لوسط القارة، في حين تخص المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة منطقة جنوب شرقي آسيا، والمجموعة العاشرة للشرق.



ومن المقرر أن تقام منافسات تلك النسخة من كأس الاتحاد الآسيوي خلال الفترة بين 18 مايو و22 أكتوبر المقبلين.



وأسفرت قرعة منطقة الغرب عن المجموعة الأولى ضمت: الكويت، الأنصار اللبناني، والسيب العماني، وجبلة السوري. وضمت المجموعة الثانية: العربي، الرفاع البحريني، شباب الخليل الفلسطيني، ظفار العماني. أما المجموعة الثالثة فضمت تشرين السوري، النجمة اللبناني، الرفاع الشرقي البحريني، هلال القدس الفلسطيني.



الى ذلك سيمنح ‏الاتحاد الآسيوي الكويت مقعدا مباشرا في دوري أبطال آسيا في نسخة 2024 ومقعدين مباشرين في كأس الاتحاد الآسيوي في بطولة 2024 وذلك بعد ارتفاع تصنيف الدوري الكويتي الى المركز 16 على صعيد القارة والتاسع في غرب آسيا.