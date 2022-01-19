وقعت كلية بوكسهل الكويت وجمعية إنجاز الكويتية مذكرة تعاون لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تساهم في تنمية الجوانب العملية والتطبيقية التي تؤهل طالبات الكلية للحياة العملية في سوق العمل وذلك من خلال برامج إنجاز الكويت.



ومن المقرر أن تتعاون الكلية مع إنجاز في المزيد من الفعاليات منها ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية، وكذلك توفير فرص للعمل التطوعي. وإنجاز الكويت هي جمعية نفع عام تهدف إلى تدريب الطلبة وصقل مهاراتهم من خلال برامج تدريبية عالمية، بما في ذلك برامج تطوير القدرات العملية والتي ستقدم لطالبات كلية بوكسهل إضافة إلى نشاطات أخرى.



وقالت مديرة قسم الدراسات الإدارية د.ارزو حراف: «نحن نعمل دائما على إعطاء طالباتنا وخريجاتنا أفضل الفرص للنمو والتطوير في سوق العمل، ويعتبر هذا التعاون من الفرص التي ستفتح أبوابا كثيرة للطالبات والخريجات، ومنحهن الخبرات الفريدة التي تساعدهن على اكتساب الخبرات العملية في كافة المجالات». وأضافت ان كلية بوكسهل الكويت تضع أهمية كبيرة على برامج الشباب.



من جهتها، قالت مديرة البرامج في جمعية إنجاز فاطمة المعتوق: «إن الاتفاقية تفتح لنا آفاقا عديدة في تمكين وإعداد الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية ومهاراتهم الشخصية وصقلها في إطار مجموعة من برامج «التنمية الذاتية والمهنية».