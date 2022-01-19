آلاء خليفة



أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار مجلس الوزراء بعدم العودة للتعليم عن بُعد، كما أشادت بقرار إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتوجه نحو إجراء كل الاختبارات الفصلية والنهائية بنظام الحضور لجميع المقررات النظرية والتطبيقية والعملية مع تطبيق تعليمات الاشتراطات الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وقالت الجمعية في بيان لها ان هذه الخطوة جاءت تلبية للدعوه التي أطلقتها في أكثر من موقع للالتزام بالاختبارات الورقية التي تعد المعيار الحقيقي لقياس درجة التحصيل العلمي وجودته تفاديا لحدوث النجاح الوهمي منذ بداية الأزمة، كما جاءت منسجمة مع ما تطالب به الجمعية من حفاظ على جودة التعليم ونزاهته وخاصة فيما يساعد على محاربة ظاهرة تفشي الغش التي كان لها الأثر البالغ على انحدار مستوى التحصيل العلمي وازدياد الفاقد التعليمي بسبب التعليم والاختبارات عن بُعد.



كما أكدت الجمعية ضرورة التزام جميع مؤسسات التعليم ومنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس للقرارات الصادرة بهذا الشأن كونها تصب في مصلحة تمكين واحدة من أهم معايير الجودة، إلا أن اللافت للنظر اعتراض الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية على التذكير بالجزاءات التي قد يتعرض لها من يخالف تلك القرارات على الرغم من كونها قانونية، اعتراضات لا يمكن القبول بها وخاصة بعد ما شهدناه من سيل التجاوزات والتعديات على القرارات واللوائح والنظم.