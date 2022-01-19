بشرى شعبان



اجتمع وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب باللجنة المشتركة للمطالب العمالية، بحضور رئيس مجلس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري وأعضاء من مجلس الإدارة، وذلك لعرض عدة مطالب مهمة لموظفي الوزارة.

وقال الدوسري في تصريح لـ «الأنباء»: طلبنا كادرا خاصا للموظفين الحاصلين على مسمى «أخصائي نفسي» و«باحث اجتماعي» أسوة بوزارات الدولة الأخرى، والتي أقرها مجلس الخدمة المدنية.

وأوضح الدوسري انه تمت الموافقة خلال الاجتماع على رفع مذكرة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو لرفعها الى مجلس الخدمة المدنية.