عبدالعزيز الفضلي



يستأنف طلبة الثانوية العامة اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد استراحة أمس، حيث يؤدي طلبة القسم الأدبي اختبار الفلسفة بينما يقدم زملاؤهم في «العلمي» امتحان الأحياء، والتعليم الديني «المنطق القديم».

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان نتائج الاختبارات حتى الآن مطمئنة، مشيرة إلى انه من خلال عملية التصحيح التي يقوم بها الكنترول لأوراق الامتحانات فإن الأمور تبشر بالخير.



من جانبها، أكدت الموجهة العامة لمادة اللغة الإنجليزية سوزان البشيتي أن التوجيه قام بالاستعداد للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حرصا على مصلحة الطلبة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات أبرزها إعداد بنوك الأسئلة الشاملة لجميع أجزاء المنهج وتوزيعها على الطلاب، ومن السهل الرجوع إليها في أي وقت مع نموذج الإجابة على موقع التوجيه الفني العام، www.eltsupervisionkw.wordpress.com/، مشيرة إلى إعداد مجموعة من الاختبارات التجريبية تحاكي نفس أنماط أسئلة الاختبارات النهائية للمراحل التعليمية الـ 3 وتم تدريب الطلاب عليها من قبل معلم الصف أثناء الحصص الدراسية.

وأضافت البشيتي: تم وضع مجموعة من اختبارات السنوات السابقة على موقع التوجيه الفني العام للغة الإنجليزية للطلاب الراغبين قبل الاختبارات النهائية، وتدريب جميع الطلاب من قبل معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس على جميع أنماط الأسئلة طوال الفصل الدراسي وتطبيقها من خلال الاختبارات القصيرة والأوراق التقييمية والتحريرية سواء أسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية أو كتابة موضوعات التعبير، وتم التدرج في الأسئلة للتوافق مع إمكانيات الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية للجميع.



ونصحت الطلبة قائلة: حرص التوجيه الفني للغة الإنجليزية على أن تراعي الاختبارات النهائية جميع المستويات، والفروق الفردية وما تم تناوله والتدريب عليه منذ بداية الفصل الدراسي، وعلى الطلاب تنظيم الوقت ووضع برنامج للدراسة وإعداد خرائط ذهنية للدروس والمفاهيم وتدوين الملاحظات، وتوزيع الوقت بصورة ملائمة بين المواد الدراسية مع مراعاة أخذ وقت كاف للراحة الذهنية والتركيز أثناء المذاكرة، مشددة على ضرورة التدريب على بنوك الأسئلة المعتمدة من التوجيه الفني وكذلك الاختبارات التجريبية ونماذج اختبارات السنوات السابقة ونماذج الإجابة الخاصة بها لاكتساب مهارات أكثر في التعامل مع أسئلة الاختبارات وطرق الحل الصحيحة.