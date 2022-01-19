أعلنت مؤسسة «أرت أوف لانقويج للاستشارات والتعليم» عريب الفوزان عن تدشين الشركة مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والاستشارات في اللغة الإنجليزية، وذلك للطلبة والأكاديميين والموظفين الراغبين في تحسين مهاراتهم اللغوية والوصول إلى أهداف مهنية وحياتية أعلى خلال الفترة المقبلة.



وقالت عريب الفوزان في بيان صحافي أمس، إن الشركة تعمل على توفير البرامج التعليمية المعتمدة للغة الانجليزية، وجعلها في متناول الجميع، وذلك عبر استخدام منصة إلكترونية لدورات تعلم اللغة الانجليزية من خلال فيديوهات مصورة وتسجيلات صوتية وتمارين تفاعلية، كما توفر ترجمة الفيديوهات التعليمية باللغة الإنجليزية.



وأشارت الفوزان إلى ان الدورات تعتمد على طرق تدريسية حديثة وتوجيه المشاركين وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، مشددة على حرصها الدائم على توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية تخدم المجتمع المحلي بجميع فئاته.



وقالت إن دورات اللغة الإنجليزية سيتم توجيه بعضها لتطوير طلاب المدارس المتوسطة الذين هم على وشك الالتحاق بالمدرسة الثانوية، والتخطيط لمستقبلهم ومهارات الدراسة لتحقيق النجاح، كما ان دورات طلاب المدارس الثانوية تتميز بالتنوع لخلق جيل من طلاب الجامعات يتمتع بمستويات مرتفعة من المهارة اللغوية.



وتعزز الدورات التي تقدمها شركة «أرت اوف لانقويج للاستشارات والتعليم» رسالتها المتمثلة في توفير تعليم رفيع المستوى للغات الأجنبية، يمكن المتعلمين من اكتساب لغة جديدة في سياقها الثقافي.