تسعى الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم دائما لاختيار موضوعات برامج التوعية التي تقوم بها كل عام لتلبية حاجات أولياء الأمور من معلومات وإرشادات تساعدهم في اتباع أفضل الطرق للتعامل مع التحديات التي تسببها اختلافات التعلم على جميع نواحي حياة الطالب، وانطلاقا من هذا التوجه، نظمت الجمعية ملتقاها هذا العام افتراضيا عبر تطبيق «زووم» بعنوان «الترويح المنزلي أثناء الأزمات - كورونا»، حيث شارك في الملتقى 4 محاضرين تناولوا أهمية واثر الترويح المنزلي وخاصة أثناء الأزمات على نواحي الحياة المختلفة.

وقدمت د.سعاد الذويخ الحاصلة على دكتوراه في التربية الخاصة فرط النشاط وتشتت الانتباه والمدير التنفيذي لمركز ذات، محاضرة تحدثت فيها عن الترويح المنزلي وأثره السلوكي، وعرضت مجموعة من الأفكار للألعاب العائلية التي يمكن للعائلة صناعتها بأدوات بسيطة متوافرة بالمنزل.

بدورها، ركزت د.عهود الهاجري من جامعة الكويت في محاضرتها على الأثر التعليمي للترويح المنزلي في النتائج الدراسية للطلبة، بينما ركز عبدالرحمن الناقة ماجستير تربية خاصة في صعوبات التعلم على دور الترويح المنزلي في تعزيز قدرة الأطفال على الاندماج الأسري.